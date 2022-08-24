«وزير الخارجية الأسبق»: الوضع الدولي يتطلب التشاور الدائم بين الدول العربية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنّ اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي وقادة الإمارات والبحرين والأردن والعراق، بمدينة العلمين، جاء بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية والثلاثية خلال الفترة الماضية.

الوضع الدولي يتطلب التشاور الدائم بين الدول العربية

وأضاف «العرابي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أنّ هذه المباحثات تستهدف التوصل إلى آفاق جديدة للتعاون بين الدول الخمس، فضلًا عن متابعة الموضوعات التي تم التباحث حولها من قبل، لافتًا إلى أن الوضع الدولي الحالي يتطلب التشاور الدائم بين الدول الخمس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة.

التعاون بين مصر والأردن والإمارات في مجال الصناعة.. بداية جيدة

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن المباحثات الحالية بمثابة «تشبيك»، للمستويات التي تمت بالتشاور الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والتشاور الثلاثي بين مصر والأردن والإمارات، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر والأردن والإمارات في مجال الصناعة هو بداية جيدة لتنفيذ خطط تحقق قدر أكبر من التعاون والمكاسب للأطراف كافة، مشيدًا بوجود لقاءات على مستويات متعددة سواء على مستوى وزراء التجارة والصناعة أو على مستوى رجال الأعمال، كاشفًا عن إمكانية التوسع في مثل هذه اللقاءات لكي تضم دول عربية أخرى.

اللقاء جاء في إطار دعم مسيرة العمل العربي المشترك

ولفت العرابي إلى أن اللقاء جاء في إطار دعم مسيرة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى تقديم مصر نموذج يحتذى في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن طموح العراق لتحقيق الاستقرار والتنمية هو طموح مطلوب.