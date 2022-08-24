تعرف على أوراق استخراج رخصة القيادة الخاصة وعقوبة السير دون تراخيص

لا يتوقف السؤال عن أوراق استخراج رخصة القيادة الخاصة للسيارة، والرسوم المستحقة لاستخراج رخصة القيادة للشباب والكبار أيضًا، حتى لا يخضع أي شخص يقود سيارة خاصة للمساءلة القانونية، والقيادة دون استخراج التراخيص من وحدات المرور التابع لها محل الإقامة.

«الوطن» تقدم للقارئ خدمة معرفة الأوراق قبل أن يذهب إلى وحدة المرور لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة، توفيرًا للوقت والجهد.

الأوراق المطلوبة كالتالي:

1- أصل البطاقة الشخصية للفرد أو جواز السفر في حالة عدم وجود البطاقة.

2- يجب ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة القيادة لأول مرّة عن 18 عاما.

3- شراء نموذج 256 مرور، وهو عبارة عن نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى وحدة المرور التابع لها.

4- استخراج شهادتين طبيتين تشمل عددا من المتطلبات مثل اللياقة الطبية لرخصة القيادة، باطني وعيون، من داخل وحدة المرور الخاصة بالفرد المتقدم لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة.

5 - تقديم 4 صور شخصية مقاس «4 في 6» حديثة.

6 - صورة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

7- اجتياز الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور.

8 - اجتياز اختبار القيادة داخل وحدات المرور للتأكد من إجادة المتقدم للقيادة.

8- في حالة تجديد رخصة القيادة يجب على المتقدم إحضار شهادة المخالفات.

خبير يشرح عقوبة السير دون تراخيص

ويقول الخبير القانوني حازم محمد، إنه وفقًا لقانون المرور الجديد فإن عقوبة القيادة دون الحصول على التراخيص تكون وفق نص القانون «الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية دون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة».