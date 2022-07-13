خطوات استخراج رخصة قيادة بدون الذهاب للمرور.. هتجيلك تحت البيت

تجديد رخصة السيارة، ودفع قيمة المخالفات، واستخراج رخص القيادة، معاملات المرور المختلفة التي تحتاج للتوجه لوحدات المرور والتي قد تستغرق وقتًا طويلا، لكن المرور أتاحت إمكانية استدعاء وحدات المرور المتنقلة تحت المنزل لإنهاء تلك المعاملات بشكل أسرع.

وفي التقرير التالي تستعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في مجال الخدمات الحكومية، خطوات تجديد رخصة القيادة وإنهاء مخالفات المرور من خلال عرض خطوات استدعاء مراكز ووحدات المرور المتنقلة التابعة لوزارة الداخلية، وقيمة الرسوم المطلوب:

وحدات المرور المتنقلة

وبحسب وزارة الداخلية فإن وحدات المرور المتنقلة يمكنها أن تقدم عددا من الخدمات الخاصة للجمهور، بدون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور من خلال المرور، ومنها استخراج رخص التسيير، واستخراج رخص القيادة، واستخراج ملصق إلكتروني، فحص فني آلي، مستلزمات مرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.

رسوم استدعاء وحدات المرور المتنقلة

ويمكن للمواطنين الاتصال وتحديد الموعد الذي يناسبهم لحضور وحدة المرور المتنقلة لإنهاء المعاملات الخاصة برخص القيادة والسيارة، وذلك من خلال دفع قيمة الرسوم والتي تقدر بنحو 1200 جنيه.

وبسبب زيادة الطلب على وحدات المرور المتنقلة فإنه يتوجب على المتقدم الانتظار على الموعد من شهر إلى شهرين.

ويمكن تقليل قيمة الرسوم من خلال التوجه إلى الوحدات المتنقلة في أماكن تمركزها في القاهرة والجيزة وتقدر بنحو 500 جنيه، بخلاف قيمة رسوم الخدمة التي يطلبها المواطن، ولكن يجب تحديد موعد على من موقع بوابة مرور مصر.

كيفية تجديد رخصتك من تحت البيت؟

ويمكن الحصول على خدمات المرور المتنقلة من تحت البيت لتجديد رخصة القيادة من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

الاتصال على الرقم الساخن 15558

بعد الاتصال سيتم الرد عليك من قبل خدمة العملاء.

وسيتم الحصول على تفاصيل، مثل الاسم، والمهنة، والعنوان، وموعد المناسب، مع العلم أن حجز موعد لحضور السيارة تحت بيتك يستغرق فترة من شهر إلى شهرين.