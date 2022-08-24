تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالدقهلية وقانوني يوضح العقوبة

تفاجأ أهالي قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، بسقوط شاب أرضًا، وتبين أنه مصاب بجرح طعني لفظ على أثره أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور أبلغوا الشرطة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة وجرى فحص البلاغ، وانتقلت جهات التحقيق وقامت بمناظرة جثمان الشاب المتوفي، وأمرت بنقله إلى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

مشاجرة سبب مصرع الشاب

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة، نشوب مشاجرة بين طرفين ولقى شاب يدعى "نادر"، في العقد الثاني من العمر، مصرعه متأثرًا بإصابته، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة.

العقوبة المتوقعة على مرتكب الجريمة

من جانبه أوضح المحامي حسام صفوت، العقوبة المتوقعة في حديثه لـ "الوطن"، بأن قانون العقوبات حدد فى المادتين 240 و241 عقوبة من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح خلال المشاجرات بالسجن المشدد.

وأوضح أن المادة 240 من قانون العقوبات، أن العقوبة تكون من 3 حتى 5 سنوات لكل من أحدث بغيره جرحا أو ضرب أو قطعا أو انفصال عضو، فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو عاهة مستديمة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من 3 وحتى 10 سنوات فى حالة كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق الإصرار والترصد أو التربص.

كما أن المادة 241 من قانون العقوبات، تقول إن العقوبة تكون الحبس 20 يومًا وما يزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تتجاوز 300 جنيه، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.