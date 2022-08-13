«عايرني بسبب عدم الشغل».. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في شبرا

«بيعايرني إني مبشتغلش».. بهذه الكلمات بدأ قاتل شقيقه حديثه أمام جهات التحقيق فيما نُسب إليه من الجريمة، بعد أن سدد له عدد من الطعنات، مستخدما في جريمته الشنعاء سكينا وأودى بحياته دون أن تأخذه شفقة أو رأفة بشقيقه الأصغر.

المصاب الأليم تعرض له الأب أفقده كلا ولديه، فلم يكن يعلم أي طريق يسلك، يسير لتشييع جثمان نجله المقتول على يد شقيقه، أم يتابع إجراءات حبس الآخر، ليظل فترةً من الوقت قابعا في صمته لم يستطع لسانه النطق بكلمات لتعبر عن ما يشعر به من ألم، أو تصف شعورة.

تلألأت الدموع داخل أعين هذا الكهل الستيني غير قادرا على الانتقام أو البوح بما يحمل من مشاعر الغضب فكلاهما ابناه وكلاهما محبب إلى قلبه، لم يرد هذا الأب المكلوم أي من هذا المصير لأحد نجليه فلم يكن يتصور يوما أن تلك ستكون نهاية أحدهما، فالاثنان تركاه وحيدا يئن من ألم المصاب الذي يعجز عن أن يتخطاه.

تفاصيل الواقعة

الحكاية بدأت حين اختلف شقيقان داخل منزل الأسرة الكائن بإحدى مناطق شبرا الخيمة واندلعت مشادة كلامية بين الأخ الأكبر 22 عامًا، وبين شقيقه الأصغر 18 عامًا تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على إثرها المتهم باستلال سكينًا وتوجيه عدداً من الطعنات النافذة لجسد شقيقه توفى على إثرها في الحال، وأضاف المتهم بقتل شقيقه خلال التحقيقات انه لم يكن قاصداً إزهاق روحه إنما كان يؤدبه، وتتابع جهات التحقيقات مباشرة التحقيق في الواقعة.