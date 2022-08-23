مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا

أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

المتهم مطلوب في عدد 18 قضية

وقالت الوزارة في بيانها، إنه استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، تمكنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام بقيادة مساعد الوزير للقطاع من تحديد مكان تواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق اتهامه في 18 قضية ما بين «سرقة – سرقة بالإكراه – سلاح) ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 4 جنايات «3 سرقات بالإكراه– سلاح» بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا.

تبادل إطلاق الأعيرة النارية

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على «بندقية آلية – 2خزينة – عدد من الطلقات»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.