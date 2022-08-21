مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة لخلافات المصاهرة بقنا

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب شقيقه، اليوم، في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات عائلية، حيث استخدم الطرفان آلات حادة وعصي، وذلك بقرية خزام مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

مقتل شاب في مشاجرة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين أشخاص بسلاح أبيض وعُصي، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة شقيقه بقرية خزام بمركز قوص.

وبحسب بيان مرفق إسعاف قنا، فإن القتيل يدعى «مصطفى .د م»، 32 عاما، ولقي مصرعه إثر تسديد عد طعنات له، فيما أصيب شقيقه «عمر»، 35 عاما، مصاب بجروح وحالته خطيرة، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

التعرف على المتهم بقتل صهره في قنا

وبحسب تحريات المباحث في مركز قوص، فإن الجاني هو «عادل .م.ع»، 48 عاما، تشاجر معهما بسبب خلافات المصاهرة، وعقب ارتكاب الواقعة لاذ بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا جهودها لضبط المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا في القرية، لمنع تجدد الاشتباكات بدافع الانتقام خاصة بعد مقتل أحد الأطراف.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت مباحث المركز سرعة ضبط المتهم بقتل الشاب وإصابة شقيقه.