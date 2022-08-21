«ماسابوش حتة في جسمه سليمة».. تفاصيل مقتل شاب على يد 5 آخرين بالجيزة

حلقة موت مكونة من 5 أشخاص، يتوسطها أحد الشباب، يصارع الموت، بعد أن تعدى عليه الـ5 أشخاص بالضرب المبرح، وطعنه بعدة طعنات متفرقة بالجسد، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، ترصد «الوطن» تفاصيل هذه المأساة بعد القبض على المتهمين، وأمر النيابة العامة بالاستماع لأقوال الشهود.

الانتقام من الشاب

كان المجني عليه على خلاف مالي بين اثنين من المتهمين، استمر الحال بينهم في خلافات دائمة ومشادة كلامية في كل وقت لزم رؤيتهم لبعض، وخلال المشاجرة الأخيرة نشبت مشادة كلامية بينهم، أسفرت عن توعد المتهمين للانتقام من الشاب في حال عدم رد المبلغ المالي للأخير.

حيلة استدراج المجني عليه

بعد مرور الفترة المحددة لدفع المال، استشاط المتهمان غضبا من الشاب، وقررا الانتقام منه بأبشع الطرق، إذ قاما بالاتفاق مع 3 أشخاص آخرين، وتوجهوا للشاب معللين أنهم جاءوا لاصطحابه من أجل فض المشاجرات الدائمة بينهم، واستدرجاه لإحدى المناطق النائية بالجيزة.

المتهمون مزقوا جسد الضحية

عند الوصول لوجهتهم واختفوا عن الأنظار، أبرحا الشاب ضربا مميتا، ومن ثم استل كل من الـ5 متهمين سلاحا أبيض «سكين»، وأفرغوا انتقامهم به، إذ طعنوه بعدة طعنات متفرقة بالجسد، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وتركوه جثة هامدة غارقة وسط دمائها، وقاموا بسرقة ما بحوزته تعويضا عن مالهم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص من بينهم اثنان على خلاف مالي مع المجني عليه، وتم القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات التي استولوا عليها من الضحية، والذي تبين من ضمنها حقيبة تحتوي على العديد من الأصناف المخدرة.

دوافع ارتكاب جريمة القتل

وتعليقا على ذلك قال أحمد جمال أستاذ علم النفس، خلال حديثه مع «الوطن»، إن هناك دوافع كثيرة لارتكاب جريمة القتل، وفي هذه الجريمة فإن الدافع وراءها هو الانتقام، فضلا عن غياب أذهانهم من كثرة تناول المواد المخدرة، موضحًا أن الشخص الذي ينفس عن غضبه بالقتل فهو شخص مريض، وتعود البداية للتنشئة الصحيحة لهذا الشخص منذ ولادته.