«الأدوات الكهربائية» تطالب باستثناء 12 خامة من «الاعتمادات المستندية»

انتهت شعبة صناعة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس بهاء العادلي، من حصر مستلزمات ومكونات الإنتاج التي تطالب المصانع العاملة في القطاع باستثنائها من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل.

شعبة صناعة الأدوات الكهربائية

وقال المهندس بهاء العادلي، إنّ الشعبة حددت 12 بندا من مستلزمات الإنتاج لضمها إلى قائمة الخامات المستثناة من العمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والتي تم إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومصلحة الجمارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بهذا الشأن.

وأضاف أن الشعبة رفعت مذكرة بشأن مستلزمات الإنتاج المطلوب إعفائها من الاعتمادات المستندية، إلى رئيس غرفة الصناعات الهندسية، تمهيداً لإرسالها إلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للسماح باستيراد تلك البنود وفق قواعد مستندات التحصيل.

قائمة مستلزمات الإنتاج

وأوضح «العادلي»، أن القائمة التي أعدتها الشعبة تضمنت أجزاء لمبات LED، وأجزاء إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها و«خانق تيار»، إلكتروني لمصابيح أو أنابيب التفريغ، وصمامات ثنائية عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED.

وأشار إلى أن قائمة مستلزمات الإنتاج التي طالبت الشعبة باستثنائها من الاعتمادات المستندية شملت أيضا أسلاك للف البوستات من نحاس معزولة للكهرباء بمواد أخرى أو مؤكسدة وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية، ومكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية ذات تردد قدرة 50/60H2 هيرتز.

المجتمع الصناعي

وتضمنت القائمة كذلك، أجزاء مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل، وأصناف أخرى ملولبة مماثلة للبراغي والصواميل والمحاجن من حديد صب أو حديد أو صلب، وأجهزة كهربائية لوصل وقطع أو الوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية، مانعات الصواعق، الموصلات الأخرى، علب التوصيل لجهد لا يتجاوز 71000، دوي لمبات لجهد لا يتجاوز 7000 فولت، ولمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم.

وشدد المهندس بهاء العادلي، على أهمية تدبير العملة الصعبة لحل المشاكل مع الموردين في الخارج وتسهيل الإفراج عن شحنات مستلزمات الإنتاج المتراكمة في الموانئ الأمر الذي يسهم في عودة الاستقرار لسلاسل الإمداد للمصانع.

ولفت إلى أن المجتمع الصناعي يتفهم الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لعدم استنزاف الاحتياطي الأجنبي والحفاظ على الموارد الدولارية، ولكن في المقابل ينبغي تلبية احتياجات المصانع من الخامات لإنقاذها من التوقف عن العمل وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.