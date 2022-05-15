محافظ بورسعيد يتفقد مصنع «أفينا» لإنتاج الأدوات الكهربائية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، سير العمل بمصنع «أفينا» للأدوات الكهربائية، واطلع على معدلات الإنتاج بالمصنع، ورافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والمهندس عبده شعبان رئيس مجلس إداراة المصنع، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

تطبيق إجراءات سلامة العاملين

وأشاد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع «أفينا» للأدوات الكهربائية، والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أن مصنع فيونا من المصانع التي تحقق النظام والجودة وتطبق الإجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين.

والتقى محافظ بورسعيد بعدد من العاملين وحرص على سؤالهم عن مدى توفير سبل الراحة بالمصنع، مؤكدا على توفير كافة الدعم الذي يساهم في ازدهار القطاع الصناعي بالمحافظة، و توفير أفصل مناخ يحقق سبل الراحة للعاملين داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ويدعم خطة التنمية الصناعية ببورسعيد.

المحافظ يستقبل مستثمرين لبحث التعاون الصناعي

يذكر أن محافظ بورسعيد، استقبل مساء أمس، عددا من من المستثمرين المصريين و الصينين ، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة.

واستعرض اللواء عادل الغضبان إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مختلف المجالات، والفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد.