«شرابي»: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على حركة الصيد في بحيرة البرلس

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، إن حركة الصيد ببحيرة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، تأثرت خلال الساعات الأولى من النهار، بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وهو الأمر الذي يدفع الصيادين للخروج ضمن عمليات صيد داخل المسطح المائي للبحيرة بداية من الساعة الخامسة من مساء كل يوم.

الصيد المتقطع

وأضاف «شرابي»، في تصريح خاص «الوطن»، أن أغلب عمليات الصيد تكون متقطعة خلال فترات اليوم الواحد، وذلك عقب ارتفاع درجات الحرارة على مدار أسبوع على كافة أنحاء ومراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن بعض الصيادين يلجأون للصيد في الساعات الأولى من اليوم أو مساء؛ هربًا من درجة الحرارة، والتي قد تعرضهم «لضربة شمس» تؤثر على صحتهم.

بحيرة البرلس

وتجدر الإشارة أن بحيرة البرلس إحدى البحيرات الشمالية التي تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتبلغ مساحتها نحو 112 ألف فدان، وتقع على حدود 4 مراكز منها مطوبس، وسيدي سالم، والرياض، والبرلس، ويعمل بها نحو 55 ألف صياد من أبناء تلك المراكز السابق ذكرها.

وتم إدراج بحيرة البرلس، ضمن المحميات الطبيعية للبحيرات بمصر، علاوة على أنها إحدى أهم البحيرات الهامة التي تقصدها الطيور المهاجرة من كافة أنحاء العالم.