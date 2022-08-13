«الصيد الآلي»: بحيرة البرلس ترفع شعار «وطن أخضر» غدا

تحت شعار «وطن أخضر» بهدف الحفاظ على البيئة، وذلك في ظل التغيرات المناخية حول العالم لترفع مراكب الصيد بالشراع ببحيرة البرلس، بكفر الشيخ، غدا السبت، شعارا للحفاظ على بحيرة البرلس والبعد عن أي أمور قد ينتج عنها أي ضرر بيئي داخل المسطح المائي بالبحيرة قد يؤثر على بيئة الأسماك المتنوعة بداخلها، وكذلك للحفاظ على بيئة الطيور المهاجرة لها من شرق أوروبا والبعد عن الصيد الجائر أو استخدام الشباك الضيقة لصيد زريعة الأسماك.

حماية البيئة من التغيرات

صرح بذلك حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الصيادين لهم دور كبير في الحفاظ على البيئة المائية، والتي تعتبر هي إحدى مصادر التغيرات المناخية بعالمنا لـ«وطن أخضر»، وهو الأمر الذي دفع جموع الصيادين إلى القيام بدور وطني فاعل من خلال الصيد الأمن من خلال مراكب الشراع، والبعد كل البعد عن الصيد بمراكب الدفع بماكينات مولدة للكهرباء وهي ما تؤثر علي البيئة المائية للأسماك بها من خلال الضوضاء أو تسريب بعض الزيوت.

الصيد الأمن

بينما أشار شرابي إلى البعد أيضاً من يوم غدٍ في حال قيام البعض من الصيادين عن طريق شباكا ضيقة في مخالفة لمن يقوم بذلك والتي تتسبب في نفوق بعض الأسماك الصغيرة والتي تؤثر على طبيعة المناخ بالبحيرة، وكذلك عدم اللجوء لصيد بعض الطيور المهاجرة من شرق أوروبا للبحيرة حالياً بما لها من توازن بيئي هام خلال رحلتها للبحيرة من بينها صيد الحشرات الضارة منها والتكاثر بها.

الجدير بالذكر أن مصر سوف تنظم قمة المناخ رقم 27 بمدينة السلام بشرم الشيخ نهاية العام الجاري بمشاركة عدد كبير من الدول حول العالم.