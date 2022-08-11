أخبار كفر الشيخ.. حريق في المستشفى العام وتكريك «بحيرة البرلس»

شهدت محافظة كفر الشيخ في أحداث الـ24 ساعة الماضية، نشوب حريق داخل غرفة العناية المركزة للباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام بمحافظة كفر الشيخ، ما تسبب في مصرع شخص مسن يبلغ من العمر 77 عامًا نتيجة إصابته بالاختناق، وهو الأمر الذي دفع مسئول المستشفى العام لسرعة نقل 12 مريضًا لعدد من غرف عنايات المستشفيات القريبة، عبر سيارات إسعاف مجهزة طبياً وبرفقتهم عددًا من أطباء متخصصين في أمراض القلب والباطنة.

رعاية طبية فائقة للمرضى

وشهدت عملية نقل المرضى من داخل غرفة الحريق لعناية الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام إلى عدد من مستشفيات حكومية أخرى على مسافة 40 كيلو مترًا، سواء بمستشفى دسوق العام أو سيدي سالم المركزي، رعاية طبية فائقة، خاصة المرضى الذين يعانون من أزمات صحية تهدد حياتهم.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى استقرار جميع حالات المرضى الذين تم نقلهم لعدد من المستشفيات بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه وجه بضرورة رفع تقريرًا شاملًا عن ملابسات الحادث، وتبين من خلال التحريات الأولية أن ماس كهربائي ورا نشوب النيران بغرفة عناية الباطنة.

عملية تكريك في بحيرة البرلس

وفي سياق آخر، شهدت بحيرة البرلس عملية «تكريك» للطين من داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس، وإزالة البوص والغاب بداخلها بهدف زيادة المخزون السمكي بها.

ومن جانبه، أوضح حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بحيرة البرلس تشهد عمليات «تكريك» للطين، بما يساهم بشكل كبير في تنميتها كثروة سمكية كبيرة تصب لصالح جموع الصيادين.