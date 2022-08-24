عمليات بحث واسعة تشهدها محركات البحث المختلفة، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي، وذلك عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، وهي مبارة ودية تجمع بين الفريقين، ويستضيفها نادي برشلونة، ومن المقرر أن تقام الليلة على ملعب «الكامب نو»، وهي مباراة خيرية، من المقرر أن تخصص جميع إيراداتها المالية للمساهمة في علاج مرض الضمور العضلي.

وتحرص بوابة «الوطن» ضمن خدمات الإخبارية والرياضية، على مدار اليوم، على توفير كل ما يبحث عنه القراء، ونرصد من خلال السطور التالية، تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي، وذلك عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، وأيضا الأقمار الصناعية الأخرى، وفقا لما نشرته صفحة القناة على «فيس بوك»، في السطور التالية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

موعد إذاعة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

هذا ومن المقرر أن تقام المبارة في التاسعة والنصف ليلا بتوقيت القاهرة، وبالنسبة للجاليات العربية في الدول العربية، فمن المقرر أن تذاع في العاشرة والنصف مساء بتوقيت كلا من السعودية، وقطر، وتذاع في تمام الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت كلا من سلطنة عمان والإمارات.