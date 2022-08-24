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إلغاء التعاقد مع استشاري بمستشفى الكهرباء بسبب خطأ في تقرير مريض

كتب:

سلامة عامر
07:27 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
د محمد اسماعيل سليم رئيس شركة الخدمات الطبية

د محمد اسماعيل سليم رئيس شركة الخدمات الطبية

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الواقعة التي حدثت بمستشفى الكهرباء يوم 16 من أغسطس الجاري، نتيجة وجود خطأ فى بعض التقارير التشخيصية الخاصة بإحدى الحالات المترددة على المستشفى، تبين أنها حقيقية، وأنه حدث خطأ غير مقصود من قبل أحد استشاري الأشعة التشخيصية المتعاقد مع المستشفى.

التواصل مع رئيس قسم الأشعة بالمستشفى لمعرفة التفاصيل

وأكد الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب للشركة في تصريحات صحفية، أنه جرى التواصل على الفور مع مدير عام المستشفى للتأكد من صحة الواقعة وتفاصيلها، وكذلك التواصل مع رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الدكتورة إخلاص محمد، لمعرفة كافة التفاصيل عن الواقعة.

اتخاذ إجراء قانوني ضد المتسبب في الواقعة

وأشار "إسماعيل"، إلى أنه جرى اتخاذ قرار بإلغاء التعاقد مع الاستشاري، علما بأنه يعمل بإحدى الجامعات المصرية في تخصصه وتقرر فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة المتسبب الرئيسي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد أنه لم ولن يدخر جهدًا في مواجهة أي عقبات أو مشكلات تواجه المترددين على مستشفى الكهرباء من مختلف العاملين وأسرهم بالشركات التابعة لقطاع الكهرباء بوجه خاص، علما بأن الخطأ وارد إلا أنه تم على الفور اتخاذ قرار بإلغاء التعاقد مع الاستشارى المذكور.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.