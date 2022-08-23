المتحدث باسم الكهرباء: الدعوة لترشيد الاستهلاك لا تعني وجود عجز

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الترشيد لا يعني أن الدولة المصرية تعاني من عجز في توليد الطاقة الكهربائية، إذ أن لدى الدولة احتياطي جيد يفي بكل الاحتياجات المستقبلية.

أقصى حمل من استهلاك الكهرباء

وأضاف حمزة، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء dmc عبر قناة dmc: "أقصى حمل وصلنا له 34200 ميجا وات، ولدينا احتياطي أكثر من 13800 ميجا وات، و60% من الغاز الذي ينتج محليا يستهلك في إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد أن كان الاعتماد الأكبر على المازوت، لدينا وحدات تعمل بالمازوت ووحدات تعمل بالغاز ودورات مركبة".

وطالب المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي من أجل تصديره، مشيرًا إلى أن المستهدف تقليل الغاز الذي ينتج الكهرباء بنحو 15% بالإضافة إلى زيادة المازوت.

مشروعات الربط الكهربائي

وحول مشروعات الربط الكهربائي، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن تكون مصر مركزًا إقليميًا في تبادل الطاقة، إذ أن هناك خطوط ربط بين مصر وبعض الدول مثل الأردن وليبيا والسودان، وحاليا يتم زيادة هذه القدرة، بالإضافة إلى وجود مشروع يتم تجهيزه وتنفيذه بالفعل مع المملكة العربية السعودية لتبادل حوالي 3 آلاف ميجا وات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالربط مع اليونان وقبرص وبالتالي الربط مع أوروبا.