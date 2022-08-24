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وزير التعليم يزور مطروح في أولى جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية

كتب:

أميرة فكري
12:34 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أولى جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية، بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة.

زيارة وزير التعليم لمطروح

وضم الوفد المرافق لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشؤون مكتب الوزير.

وكان في استقبال الوزير، الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ بمطروح، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة.

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