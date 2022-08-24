«التعليم» توضح طرق سداد رسوم الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن سداد رسوم الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية المختلفة «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي»، نظام السنوات الثلاث للعام الدراسي المقبل 2022/2023 والمقرر أن يبدأ أول أكتوبر.

منافذ سداد مقابل الالتحاق بفصول الخدمات للثانوية الفنية

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، أنه بناء على رأي المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن سداد مقابل الالتحاق بفصول الخدمات بجميع أنواعها يتم وفقا لقيمة الاشتراكات السنوية بحسب القرار 160 لسنة 2020 والرسوم والغرامات والاشتراكات بالقرارات الأخرى.

وأوضحت المديريات التعليمية أن منافذ التحصيل الإلكترونية لسداد رسوم الخدمات هي «البريد وفوري»، بموجب الرقم القومي للطالب.

سداد 520 جنيها لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

وأشارت المديريات التعليمية، أنه حال سداد مبلغ وقدره 520 جنيه قبل تفعيل المنظومة الخاصة بالسداد الكامل بالبريد وفوري، يتوجب على المدارس الالتزام بتحصيل باقي المبالغ المستحقة على الطالب وسدادها مجمعة في حافظة بالأسماء على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأضافت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية: «يتم إخطار صندوق الدعم بالمستندات الدالة على السداد لضمان التحصيل الكامل وبما يخدم العملية التعليمية، على أن تتولي الإدارات المختصة والتوجيه المالي والإداري بالإدارات الرقابة على التنفيذ حرصا على تطبيق القانون وصيانة المال العام».

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2021/2022، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح 91.27%.