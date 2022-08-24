الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني قرب «دونيتسك»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني في هجوم قرب دونيتسك، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية «دونيتسك»، قررت سحب تشكيلاتها، بسبب فقدان القدرة القتالية، من مواقعها إلى المناطق الخلفية.

استهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية

واستهدفت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على 80 عنصرا من القوميين المتطرفين وتدمير 8 آليات عسكرية وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

وتابعت: «القوات الروسية دمرت خلال اليوم الماضي 5 مستودعات للذخيرة في مناطق مختلفة، وأسقطت الدفاعات الجوية 7 طائرات بدون طيار تابعة لـ أوكرانيا».