محافظ الشرقية يُتابع معدلات تنفيذ تأهيل وتبطين ترعة الفولي بتكلفة 56 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة جندل العليا والفولي بزمام هندسة ري الحسينية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

المحافظ يلزم الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل

شدد محافظ الشرقية على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

من جانبه، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 100 كم بتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وستستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بإجمالي أطوال 180 كم وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الفولي

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الفولي بطول 8.800 كم وبتكلفة 56 مليون جنيه لخدمة زمام 4150 فدانا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمسافة 6.220 كم، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 70%، وجار مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10 سم.