محافظ الشرقية: كوبري مشاة العزيزية المنهار مغلق منذ شهرين

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع قوات الأمن والإنقاذ النهري وهندسة ري منيا القمح بسرعة التوجه إلى كوبري المشاة بقرية العزيزية وذلك بعد انهيار الكوبري.

بلاغ بسقوط الطفلة في بحر مويس بعد انهيار كوبري

وأوضحت المحافظة خلال بيان لها أنه بعد وصول بلاغ إلى غرفة الأزمات والكوارث يفيد بسقوط جزء من الكوبري (ولاية الري) والذي أدى لسقوط سيدة وطفلتها في بحر مويس واللتين تصادف مرورهما بالمخالفة على الكوبري فسقطتا في بحر مويس، وتم إنقاذ السيدة (د. ع. أ) بواسطة الأهالي، وجار البحث عن الطفلة (س. م. ع).

تآكل بعض المواسير الحاملة للكوبري

وأشار البيان إلى أنه تم عمل محضر انضمامي بتاريخ 18 / 5 / 2022 بحضور أعضاء اللجنه المشكلة من رئيس الوحدة المحلية في العزيزية والقسم الهندسي والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وهندسة الري للوقوف على حاله الكوبري القديم بقريه العزيزية على الطبيعة، وتبين تآكل بعض المواسير الحاملة للكوبري بسبب الصدأ ما أدى إلى ميله، ما يمثل خطرًا داهمًا على حياة المارة، وتم إخطار الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

المحافظ يأمر بإغلاق الكوبري

وتابع البيان: أصدر المحافظ تعليماته في مايو الماضي بإغلاق الكوبرى نهائياً بالحديد والكتل الخرسانية لمنع مرور المواطنين عليه، حرصًا على أرواح المواطنين ولحين انتهاء هندسة الري من أعمال الإصلاح والترميم وبالفعل تم غلق الكوبري ومنع السير عليه.

تفعيل السير في طرق أخرى

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح بأنه تيسيراً لحركة المواطنين تم تفعيل حركة سير السيارات من خلال كوبري على بعد 100 متر جهة الوحدة المحلية بالعزيزية، فضلا عن وجود كوبري آخر لعبور المشاة على بعد حوالي 200 متر جهة مبنى التأمينات والاثنان يعملان بشكل جيد لتيسير حركه السيارات وعبور المواطنين بشكل آمن ليكونا بديلا عن الكوبري المغلق والمتهالك ولحين الإصلاح.

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تدخر جهدًا لتكثيف جهودها واتخاذ كافه التدابير، والاحتياطات اللازمه لحين الاطمئنان على استخراج الطفله من مياه بحر مويس.