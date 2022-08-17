محافظ الشرقية يحيل 49 من العاملين بمركز طب الأسرة في فافوس للتحقيق

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروضة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، بمروره على المركز، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المركز.

إحالة 49 عاملا للتحقيق

اطلع محافظ الشرقية على سجل الحضور والانصراف، للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية، ومواعيد العمل الرسمية، إذ تبين عدم تواجد 49 من العاملين بالوحدة، ما بين طبيب وممرض وفني وعامل، ليقرر إحالتهم للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

عدم صيانة وصلات الكهرباء

تفقد "غراب" أقسام المركز لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمترددين عليه، ولاحظ وجود عدد كبير من المرضى بالمركز دون الحصول على الخدمة الطبية، لعدم تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم، وكذلك سوء حالة النظافة وعدم إجراء الصيانة اللازمة لوصلات الكهرباء الداخلية بالمركز.

وأصدر المحافظ، في الحال، توجيهات لوكيل وزارة الصحة، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، خاصة القرى والعزب، ومراجعة وصلات الكهرباء الداخلية والخارجية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الحماية المدنية ومراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح المواطنين والمترددين على المركز.

الاستماع لشكاوى المرضى

وحرص محافظ الشرقية على الاستماع لعدد من المواطنين المترددين على المركز للتعرف على احتياجاتهم، موجها إدارة المركز بحسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين، لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.