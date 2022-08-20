محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي خدمات

قرر الدكتور ممدوح، غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للخدمات، للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (خدمات) 190 درجة، بدلاً من 195 درجة.

التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي (خدمات) للعام الدراسي 2022/ 2023، تيسيراً على أولياء الأمور، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمدارس الخدمات بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية

أضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية (خدمات) من التنسيق علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 20 أغسطس 2022 إلى 7 سبتمبر 2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام (خدمات).

كما قرر محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني التجاري للعام الدراسي 2022/ 2023 إلى 160 درجة، بدلاً من 170 درجة، وذلك لاستكمال احتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين، وفق القواعد المنظمة للقبول.