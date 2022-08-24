الصور الأولى من كليب حمادة هلال الجديد «تكا تكا»

يصور اليوم الفنان حمادة هلال أحدث أغانيه التي تحمل عنوان «تكا تكا» على طريقة الفيديو كليب في منطقة الشيخ زايد بالتعاون مع المنتج وليد منصور.

معلومات عن أغنية «تكا تكا»

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع هاني ربيع وإنتاج وليد منصور والكليب من إخراج ميدو عماد.

ومن ناحية أخرى ينتظر عرض أغنيته الجديدة، «صاحبي»، حيث صور أحداثها خلال تواجده في أمستردام، وانتشر فيديو له مع عدد من أفراد جمهوره في أمستردام.

آخر أعمال حمادة هلال

وكانت آخر أغاني النجم حمادة هلال «روح الروح» وحقق من خلالها نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان حمادة هلال وتوزيع موسيقى إسلام ساسو.

منذ شهرين، طرح الفنان حمادة هلال، عبر قناته على يوتيوب، أغنيته الجديدة الفرح مالينا، من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد عادل.

بالإضافة إلى أغنية «الفرح مالينا»، من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد عادل.

وتقول كلمات الأغنية:

بركة الله الصلاة على النبي الهادي المصطفى نبدأ ليالينا القلب اكتفى والحزن بذكره اختفى والفرح مالينا.

وبارك يا رب وبارك سترك في الليلة مبارك.

حمادة هلال والتمثيل

وحقق حمادة هلال نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان المنتهي منذ أيام بمسلسله الجديد «المداح 2: أسطورة الوادي»، حيث نال المسلسل استحسان الجمهور والنقاد، وحقق نجاحا أكبر من الجزء الأول، ما جعل حمادة هلال يفكر في تقديم جزء ثالث منه.