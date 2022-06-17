حمادة هلال يطرح أغنية الفرح مالينا

طرح الفنان حمادة هلال، عبر قناته على يوتيوب، أغنيته الجديدة الفرح مالينا، من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد عادل.

وروج حمادة هلال للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام ينشر فيديو وهو يغنيها بأحد الأفراح وعلق قائلا: «حمادة هلال يفاجئ العريس والعروسة بأغنية الفرح مالينا».

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية:

بركة الله الصلاة على النبي الهادي المصطفى نبدأ ليالينا القلب اكتفى والحزن بذكره اختفى والفرح مالينا.

صلوا وسلموا بالذكر وباركوا وهللوا لحد المدينة رب الناس حافظ وحارم سلام أهالينا.

وبارك يا رب وبارك سترك في الليلة مبارك.

سندي في وقت المعارك وأخد بأيدينا وارزقنا يا رب الفرحة وقلوب راضية ومسامحة، خليت في الأرض وطرحه البركة منك فينا.

ويا بركة الله الصلاة على النبي الهادي المصطفى نبدأ ليالينا القلب اكتفى والحزن بذكرة اختفى والفرح مالينا.