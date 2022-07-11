حمادة هلال يستعد لطرح أغنية «صاحبي».. قريبا

كشف الفنان حمادة هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام» عن تواجده في أمستردام من أجل العمل على أغنيته الجديدة «صاحبي»، التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

حمادة هلال ينشر فيديو من أمستردام: «انتظروا الأغنية»

ونشر حمادة هلال، فيديو له في أمسترادام وهو يلتقط صورا تذكارية مع الجمهور المصري وعلق قائلا: «مليون تحية لأحلى جمهور في أمستردام وانتظروا أغنية صاحبي قريباً إن شاء الله».

حمادة هلال يطرح «الفرح مالينا»

وفي منتصف يونيو الماضي، طرح الفنان حمادة هلال، عبر قناته على يوتيوب، أغنيته الجديدة «الفرح مالينا»، من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد عادل.

وروج حمادة هلال، للأغنية قبل طرحها بأيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر فيديو وهو يغنيها بأحد الأفراح وعلق قائلا: «حمادة هلال يفاجئ العريس والعروسة بأغنية الفرح مالينا».