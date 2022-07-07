حمادة هلال يحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدته: «ربنا ينور قبرك»

حرص الفنان حمادة هلال على إحياء الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدته، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

ونشر حمادة هلال مجموعة صور بصحبة والدته وعلق عليها قائلًا: «الله يرحمك يا أمي وينور قبرك ويفرحك بلقاء‏ الحبايب، ويجمعني معاكم في الجنة»، مضيفًا: «السنة الثانية على فراقك ‏‏يا غالية يا أجمل حكاية أسألكم الدعاء».

وفاة والدة حمادة هلال

وتوفيت والدة الفنان حمادة هلال، 7يوليو 2020 داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وبعد وفاة والدة حمادة هلال بأيام تردد وفاتها بفيروس كورونا لينفي ذلك هلال خلال بيان صحفي قال فيه إن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، لأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مبديا استيائه من النظر إلى مريض كورونا وكأنه «معيب»، مؤكدا أنه يجب الوقوف إلى جانب مصابي كورونا فالمرض ليس عيبا ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

وأضاف هلال: «أمي تعالج من مرض السرطان منذ أكثر من عامين لما يقرب من 3 أعوام، وأرجو من كل محبيني الدعاء لها بالشفاء وعلى من ينشر الأخبار أن يتأكد من صحتها».

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة

ومن ناحية أخرى طرح الفنان حمادة هلال، منتصف الشهر الماضي عبر قناته على يوتيوب، أغنيته الجديدة الفرح مالينا، من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد عادل.

والتي روج لها هلال قبل طرحها بأيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام حيث نشر فيديو وهو يغنيها بأحد الأفراح وعلق قائلا: «حمادة هلال يفاجئ العريس والعروسة بأغنية الفرح مالينا».