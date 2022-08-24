اندلاع حريق في منزل بسوهاج.. إصابة سيدة ونفوق 7 مواشي

اندلع حريق في منزل مكون من طابقين بمركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، وامتدت النيران إلى حوشين للماشية، ما أدى إلى إصابة زوجة صاحب المنزل ونفوق عدد من رؤوس الماشية، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

اندلاع حريق في منزل بدائرة المركز

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باندلاع حريق بمنزل دائرة المركز، وتفوق عدد كبير من رؤوس الماشية.

اندلاع حريق في منزل ناحية دائرة مركز

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين اندلاع حريق في منزل ناحية دائرة مركز ساقلته في سوهاج ملك المدعو «ر. ح. س» 49 عامًا، وامتدت النيران إلى عدد 2 حوش للماشية ملاصقين للمنزل المذكور.

على الفور وعقب تلقي البلاغ، تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة.

نتج عن الحريق إصابة زوجة مالك المنزل بحروق مختلفة، أثناء مشاركتها مع الأهالي في إخماد الحريق، كما تسبب الحريق في نفوق عدد 7 رؤوس ماشية، واحتراق كمية من التبن والغلال.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحريق، وإخطار إدارة الطب البيطري بشأن الحيوانات النافقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.