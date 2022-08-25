أسعار الفاكهة اليوم الخميس 25-8-2022 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها في معظم المناطق منذ عدة أيام بسبب توافر العديد من الأصناف منها في الأسواق، واليوم الخميس الموافق 25 أغسطس، تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، فضلا عن أسعار الفاكهة داخل سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة بمصر.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

سجل سعر المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

سعر المانجو الفص من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو السنارة من 10 إلى 15 جنيهًا.

تراوحت العويس بين 18 و35 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو الصديقة من 15 إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو السكري من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو الزبدية من 10 إلى 12 جنيهًا، والدبشة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر البرقوق السكري في سوق العبور من 18 لـ22 جنيهًا.

سعر التفاح البلدي بين 6 و10 جنيهات، والأمريكي والإيطالي بين 20 و25 جنيهًا.

سجل سعر البطيخ البالغ وزنها بين 3 إلى 10 كيلوات، بين 8 إلى 30 جنيهًا.

التين الصحراوي بين 6 و8 جنيهات.

بلغ سعر الكنتالوب من 3 إلى 7 جنيهات.

سعر الشمام من 3 إلى 5 جنيهات.

كما بلغ سعر العنب البناتي من النوع الأصفر والأحمر بين 4.5 و7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة داخل السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى، كما يلي:

تراوح كيلو المانجو من 12.5 إلى 60 جنيهًا، وفقا للنوع.

سعر التفاح الأحمر من 28-30 جنيهًا، والبلدي بين 8 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 30-45 جنيهًا.

وصل سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

الكريز بين 30-35 جنيهًا للكيلو.

سعر الأناناس تراوح بين 40-50 جنيهًا.

سجل سعر الموز المستورد نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر العنب الأسود نحو 18-30 جنيهًا.