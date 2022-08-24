أول تعليق من شركة العدل جروب بعد احتراق 3 ستوديوهات تابعة لها

أكدت شركة العدل جروب على اشتعال حريق في 3 ستوديوهات خشبية تابعة للشركة أمس، بمنطقة المريوطية في الجيزة.

وكشف الحساب الرسمي لـ شركة العدل جروب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن سبب الحريق الذى نشب في ستوديوهات تابعة للشركة في شبرامنت، قائلا: «الحمد لله على كل شيء اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها.. تعرضت حارة العدل بشبرامنت لحريق كبير بالأمس».

اشتعال في ستوديوهات العدل جروب

وقد اشتعل حريق في 3 ستوديوهات خشبية تابعة لشركة العدل جروب، بمنطقة المريوطية في الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

وتلقت نجدة الجيزة بلاغا باشتعال حريق في ستوديوهات في منطقة المريوطية، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها.

اشتعال النيران في 3 ستوديوهات

وأشارت تحريات العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن حريق شبرامنت اشتعل بـ3 ستوديوهات خشبية خالية تابعة لشركة العدل جروب، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف.

شركة العدل جروب

ومن ناحية أخرى أقامت شركة العدل جروب في إبريل الماضي دعوى تعويض قضائية ضد المحامي سمير صبري تطالبه فيها بمبلغ 25 مليون جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة نتيجة الإساءة إليها والتطاول عليها والتشهير بها عبر الوسائط الإلكترونية، بحسب ما أوضحته الشركة في بيان.