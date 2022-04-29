«العدل جروب» تقيم دعوى قضائية للتشهير بها عبر الوسائط الإلكترونية

أقامت شركة العدل جروب دعوى تعويض قضائية ضد المحامي سمير صبري تطالبه فيها بمبلغ 25 مليون جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة نتيجة الإساءة إليها والتطاول عليها والتشهير بها عبر الوسائط الإلكترونية، بحسب ما أوضحته الشركة في بيان.

بلاغ للنائب العام ضد شركة العدل جروب

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة العدل منتج مسلسل «فاتن أمل حربي» تم تداول محتواه على نطاق واسع عبر الوسائط الإلكترونية، اتهم فيه القائمين على المسلسل للمحاكمة بجريمة ازدراء الدين الإسلامي وهدم ثوابت الدين والتشكيك فيه ونشر القيم السلبية في المجتمع، وتشويه صورة رجال الدين.

أولى جلسات الدعوى

وقالت الشركة إن هذه اتهامات كاذبة وأقاويل مغرضة التي رأت فيها شركة العدل تطاولا عليها وإساءة إليها وتشهيرا بها، وقد قيدت دعوى التعويض تحت رقم 126 لسنة 2022 الدائرة 8 تعويضات جنوب القاهرة، وحدد لنظرها أول جلسة بتاريخ 2/6/2022.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين، وهم نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، الطفلتان ريتال ظاظا، وفيروز عبد الله، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، محمد التاجي، جيلان علاء، يارا جبران، لمياء الأمير، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.