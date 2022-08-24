وزير التربية والتعليم من مطروح: إجراءات لسد العجز في المعلمين

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء 22 مدرسة جديدة ودخولها الخدمة في محافظة مطروح، خلال الأيام المقبلة، مع بداية العام الدراسي الجديد، ويجري العمل على سد العجز في المعلمين، مقدماً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالتعليم، من خلال الموافقة على تعيين 150 ألف معلم، واهتمام الدولة بالتحول الرقمي والاستفادة منه في تطوير منظومة التعليم وإحكام السيطرة، مع التأكيد على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم الحصول على حق أحد، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بالإبلاغ عن أي مشاكل يتم رصدها في أي لجان مستقبلاً.

نقل التظلمات للمحافظات

وقال وزير التربية والتعليم، خلال زيارته الأولى لمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه جرى العمل على التيسير على أولياء الأمور أصحاب التظلمات، بدلاً من السفر إلى المدينة التعليمية في 6 أكتوبر، ونقل التظلمات إلى الكنترول التابع للمحافظة، حرصاً على راحة المواطنين بما لا يضر بالأداء، واستمع الوزير إلى بعض من مطالب واحتياجات تطوير منظومة التربية والتعليم بمطروح.

حضر اللقاء كل من الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، والدكتور أحمد الضاهر، نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وشرين حمدي، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ومفتاح الجراري، نقيب المعلمين، وقيادات التربية والتعليم بمطروح،

تطوير آليات العمل التعليمي

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقائه محافظ مطروح، أن التطوير مستمر في الوزارة في إطار خطة الدولة مع تنظيم آليات التنفيذ، بما لا يخل بمنظومة التطوير، ونعمل للصالح العام وصالح أبنائنا بما يحقق تعليم حقيقي، وأصبح مديرو عموم تنمية المواد التعليمية لهم دور كبير في مركز المعلومات ووضع المناهج، والموجه العام سيدرب الموجهين والمعلمين داخلياً على مستوى كل إدارة، ليصبح الكل على دراية بالمناهج، مع ضرورة أن يشعر أولياء الأمور والطلاب بتغيير في طريقة التعليم على أرض الواقع، وأن يلمسوا التطوير بما يعطي أريحية، والشعور بتعليم متميز ومختلف بالمدارس.

وتابع أن المناهج، التي استثمرت فيها الدولة، مستمرون في تطبيقها مع الخطة الزمنية، والامتحانات تقيس نواتج التعليم وليس محتوى تفصيلي، ليقيس مدى فهم الطالب وكيفية استنتاج الطالب للمعرفة وليس حفظ المعرفة فقط، مع التأكيد على العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم الحصول على حق أحد، موجهاً وكيل الوزارة بمطروح بالإبلاغ عن أي مشاكل يتم رصدها في أي لجان مستقبلاً، كما لفت إلى أن محافظة مطروح متميزة بوجود مدرسة الضبعة النوويه على أرضها مع تشغيل خريجيها، ومشيداً بجهود محافظة مطروح وتعاونها في الارتقاء بالعملية التعليمية.

التشجير بالمدارس والاهتمام بالقنوات التعليمية

وأوضح وزير التربية والتعليم أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بجداول مع أول يوم دراسي، وسد العجز في إطار المتاح مع الجزء المخصص من مسابقة 30 ألف معلم، ووجود الكتب المدرسية بكل المدارس، مع وضع الجداول الزمنية للتدريس، وكذلك الاهتمام بالتشجير، وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية، داعياً للتعريف بالقنوات التعليمية ومدى التطوير التعليمي بها والإعلان عنها، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب، بما تتيحه من مواد تعليمية هامة وميسرة للطلاب.