أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم الجديد: المعلم ركن أساسي في التطوير

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الجديد، أن الوزارة تواصل عملها في تطوير منظومتها الأساسية للارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أهمية تكاتف وتعاون جميع العاملين بالتربية والتعليم لاستكمال مسيرة العمل بنفس الروح ومشاركة كل الجهات المختصة في العمل المؤسسي وعملية صنع القرار، قائلًا: «لا تغيير في فلسفة المنظومة التعليمية ونحن جميعًا شركاء في استكمال هذا الجهد، وكل فرد من أبناء الوزارة لديه مسئولية في تطوير العملية التعليمية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، والخطة الاستراتيجية للدولة».

وزير التربية والتعليم الجديد: نستكمل مسيرة تطوير التعليم

وقال وزير التربية والتعليم الجديد، خلال لقائه الأول بقيادات الوزارة، إنه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نعمل على استكمال مسيرة تطوير المنظومة التعليمية والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب؛ ليدركوا مدى الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية، الذي يتجلى في البنية التكنولوجية بالمدارس والمنصات التعليمية، وبنوك الأسئلة، وجدارات مناهج التعليم الفني، وتدريب المعلمين، والمناهج الجديدة، وغيرها من الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية.

وأضاف وزير التربية والتعليم الجديد، أن القيادة السياسية مهتمة بالموهوبين والمتفوقين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، موجها بالتعاون مع الجهات المتخصصة لاكتشافهم.

وأكد أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه ليستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب وتمكينه من المهام الأدائية وفق المناهج الدراسية.

امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان بنظام التقييم الجديد

ونوه وزير التربية والتعليم الجديد، بأن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان تكون بنظام التقييم الجديد، وأسئلة الامتحانات في جميع المواد تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين، حيث إن الأسئلة تكون اختيار من متعدد ولا توجد أسئلة مقالية.