توجيه عاجل من «التعليم» للمدارس: إجراءات قانونية ضد مخالفي مواعيد الدراسة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهمًا للمديريات التعليمية، مؤكّدة موعد بدء العام الدراسي المقبل 2022-2023، الذي سينطلق 1 أكتوبر المقبل بالنسبة للمدارس الحكومية والرسمية الخاصة (عربي - لغات) وبالنسبة للمدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية فيتمّ بدء الدراسة بها في 18 سبتمبر المقبل.

1 أكتوبر بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والرسمية الخاصة

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنَّ ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلبة والطالبات في جميع نوعيات التعليم على مستوى الجمهورية.

18 سبتمبر بدء الدراسة بالمدارس الدولية

وطالبت وزارة التعليم، مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تأكّيد أنَّه سيتمّ تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد المدرسة التي تخالف ذلك فوراً، والتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ التعليمات.