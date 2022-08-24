وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، اجتماعًا مع قيادات التعليم بالمحافظة بديوان عام المحافظة.

وتابع الوزير، مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، الاستعدادات لبداية العام الدراسي المقبل 2022/2023، مشيرًا إلى أنّ القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

مسيرة تطوير التعليم

وشدد وزير التربية والتعليم، على أهمية تكاتف وتعاون جميع العاملين بالتربية والتعليم لاستكمال مسيرة تطوير التعليم، مؤكدًا أنّ المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.

الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل، وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسي، وسد العجز في إطار المتاح مع الجزء المخصص من مسابقة 30 ألف معلم، ووجود الكتب المدرسية بكل المدارس مع وضع الجداول الزمنية للتدريس، والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

ودعا وزير التربية والتعليم للتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية ومدى التطوير التعليمي بها، والإعلان عنها تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب، بما تتيحه من مواد تعليمية مهمة وميسرة للطلاب.

حضر الاجتماع: الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشؤون مكتب الوزير، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ومديري الإدارات التعليمية بمطروح.