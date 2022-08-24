إصابة 6 أشخاص بينهم أجانب في تصادم على طريق الساحل الشمالي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، بينهم أجانب من الجنسية الروسية، وذلك إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع ميني باص، على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية عند علامة الكيلو 76، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

استقبل مستشفى العلمين التخصصي 6 مصابين في حادث تصادم على الطريق الساحلي، وهم: «يفجيني فيكا»، 27 سنة، يحمل الجنسية الروسية، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى، و«سيرجي كاربلوك»، 43 سنة، من روسيا، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«أحمد محمد أحمد»، 58 سنة، من القليوبية، مصاباً باشتباه كسر بالساقين، و«ديمتري بارسينوك»، 40 سنة، من روسيا، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«إدوارد بيتروفسكي»، 25 سنة، من روسيا، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«ميكالاي فاسيلييف»، عمر سنة واحدة، من روسيا، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

ويجري استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم حتى مثولهم للشفاء، تحت إشراف الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين التخصصي، ومتابعة الفريق الطبي.

فحص الحادث وتحرير المحضر اللازم

انتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.