مصرع شخص وإصابة 6 بحادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات حادث طريق مطروح

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الأحد، جثة و6 مصابين من موقع حادث تصادم سيارتين، بطريق مطروح الساحلي، وننشر أسماء وحالات ضحايا الحادث وهم: «روان ابراهيم محمد 28 سنة من الإسكندرية، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات بالجسم، وكريم محي محروس 27 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، ورؤية أنس خميس 6 شهور من الإسكندرية، مصابة بكدمات بالكتف الأيمن ومحمود سعيد محمد 22 سنة من الغربية مصاب باشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وليلي شريف علي 3 سنوات من الإسكندرية، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

إضافة إلى شيرين وليد عزت 29 سنة من الإسكندرية، مصابة بكدمات بسيطة، وأنس خميس 35 سنة من الإسكندرية وصل المستشفى جثة هامدة، وجارى استكمال الفحوصات الطبية لهم من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى، تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.