بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وتحديدا في منطقة «الزيات» عند علامة الكيلو 35 في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونُقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين في حادث مطروح

واستقبلت، اليوم الأحد، مستشفى مطروح العام جميع المصابين في حادث سيارة طريق مطروح، وهم ياسمين سعيد حسن، 19 سنة، من القاهرة، مصابة بكسر مضاعف فى القدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها، ووردة سعيد حسن، 15 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر في اليدين، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ورحمة ياسر حسنين، 19 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر فى اليد اليمنى، وسعيد حسن أحمد، 42 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، واشتباه كسر في الجمجمة وجرح متهتك في الرأس، ورشا حسنين أحمد، 40 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه كسر في القدمين، وقمر سعيد حسن، 9 سنوات، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وساندي سعيد حسن، 5 سنوات، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة من الأشعة والتحاليل لحين التماثل للشفاء.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» إلى موقع الحادث، للفحص والوقوف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.