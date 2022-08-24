«عيسى» يوجه بدراسة الطلبات المُقدمة من اللجان النقابية للعاملين بالوزارة

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، وذلك بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، المهندس أحمد يوسف الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.

وخلال اللقاء، استعرض طارق حسين رئيس اللجنة النقابية، عددًا من الموضوعات من بينها الرواتب والاستحقاقات والعلاوات الخاصة بالعاملين، الأجر المكمل، منظومة الرعاية الصحية، وبحث إمكانية استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للوزارة.

الوزير يوجه بدراسة المقترحات

ووجه الوزير بضرورة دراسة كافة الطلبات والمقترحات المُقدمة من خلال الإدارات المختصة، والوقوف على إمكانية تنفيذها حرصًا على تحقيق المصلحة العامة ومصالح المواطنين.

وجرى الاتفاق على إحاطة ممثلي النقابة بنتائج دراسة الجهات المختصة لهذه الطلبات والمقترحات المُقدمة، مع عقد اجتماعات دورية للتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع على النحو المنشود.

الوزير يعقد سلسلة لقاءات مع اللجان النقابية

ويأتي هذا اللقاء في مُستهل سلسلة لقاءات الوزير مع اللجان النقابية للعاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة، حيث أنه جار التنسيق لعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع ممثلي اللجان النقابية بالمجلس الأعلى للآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.