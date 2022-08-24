للمرة الثانية.. إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

أعلن الفنان الهندي أميتاب باتشان، إصابته بفيروس «كورونا»، اليوم، بعد ظهور عدد من الأعراض عليه وجاءت النتيجة إيجابية.

ونشر أميتاب باتشان، نبأ إصابته عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، مطالبا كل من خالطوه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على صحتهم.

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وسبق وأصيب أميتاب باتشان بفيروس «كورونا» عام 2020 مع ابنه «أبهيشيك» وزوجة ابنه «آيشواريا راي باتشان»، إذ تعافى منها بعد خضوعه لفترة العزل المنزلي، واتباع البروتوكول العلاجي المعلن من وزارة الصحة العالمية.

شائعة وفاة أميتاب باتشان

وتأتي إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا بعد أيام من تداول شائعة عن وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مكتبه الإعلامي حرص علي دحض الشائعة، والتأكيد على أن الفنان الهندي بخير ويتمتع بصحة جيدة للغاية.

ويشارك أميتاب باتشان في الموسم الرابع عشر من برنامج المسابقات Kaun Banega Crorepati، والذي انطلق تصويره مؤخراً، ومن المفترض أن تتخذ إدارة البرنامج قراراً بتأجيل التصوير لحين تعافي باتشان من إصابته بفيروس كورونا.

أفلام سينمائية لـ أميتاب باتشان

وكان أميتاب باتشان مرتبط بعدد من الأفلام لتصويرها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم «آيان موخيرجي» Brahmastra، ويشاركه البطولة كل من «رانبير كابور»، «عليا بهات»، «نجارجونا» و«موني روي».

ويشارك الفنان الهندي الكبير في أفلام Goodbye، Project Kو Uunchai في وقتٍ لاحق من هذا العام، الذي سيشهد بطولة «راشميكا ماندانا» معه للمرة الأولى.