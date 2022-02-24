أميتاب باتشان في عمر الـ80: الأكشن مستمر.. وبعض المشاهد لا تتغير

شارك الفنان الهندي أميتاب باتشان، مشهدا من فيلمه الجديد بعنوان «jhund»، وهو يكسر لوح زجاجي، مؤكدا أن الأكشن ما زال مستمرا معه حتى الآن، برغم مرور كل هذه الأعوام.

وعلق الفنان العالمي أميتاب باتشان، على منشوره قائلا: «بعد 53 سنة من العمل بالسينما وتجاوز عمري الـ80 عاما، هناك بعض الأشياء التي لا تتغير، وهي مشاهد الأكشن».

أحداث فيلم «jhund»

وتدور أحداث فيلم «jhund» عن السيرة الذاتية لـ فيجاي بارس، مؤسس المنظمة الرياضية الهندية الشهيرة «Slum Soccer»، الذي أحدث طفرة في مجال الرياضة الهندية باللغة الهندية.

فيلم «jhund» من بطولة أميتاب باتشان وأكاش ثوسار ورينكو راجورو، من تأليف وإخراج نجراج مانجول.

ويعد أميتاب باتشان من أشهر نجوم العالم، وهو الذي صنع مكانة السينما الهندية عالميا، ومن أبرز أيقونات السينما بالعالم، وما زال يتحفظ حتى الآن باسمه، الذي يعد علامة بارزة في مجال الفن العالمي.

مسيرة أميتاب باتشان

مسيرة أميتاب باتشان تجاه الشهرة بدأت من العمل كمذيع بالراديو بسبب صوته المميز، ومن ثم جرى اختياره ليؤدي دور الراوي بالأفلام، أي يشارك بصوته فقط في سرد الأحداث، وفقا لما صرح به الفنان في أحد لقاءته الإعلامية بالهند.

شارك أميتاب باتشان في السينما الهندية لأول مرة، من خلال فيلم «سات هندوستاني»، لكن بعدة مشاهد فقط، ثم شارك بدور ثانوي كبير بفيلم «أناند»، الذي كان يؤدي بطولته الفنانين راميش ديو وراجيش خانا، ورحب الثنائي بانضمام «باتشان»، ومنحاه أهم فرص حياته ليبدأ عالم الشهرة والنجومية، بحسب الفنان، خلال لقائه مع كاران جوهر ببرنامج «كاران ويز كوفي».