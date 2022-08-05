حقيقة وفاة الممثل الهندي أميتاب باتشان.. وآخر أعماله

يبحث عدد كبير من الجمهور عن حقيقة وفاة الممثل الهندي أميتاب باتشان، بعد تداول عدد من التعليقات والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاته بعد تدهور حالته الصحية.

حقيقة وفاة الممثل الهندي أميتاب باتشان

وفيما يتعلق بحقيقة وفاة الممثل الهندي أميتاب باتشان، كشف المكتب الإعلامي له في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بصحة جيدة وهذه التعليقات ما هي إلا شائعات يروجها البعض، مشيرًا إلى أنه كان يستعد الفترة الماضية لزيارة مصر ولكن منعه عودة انتشار فيروس كورونا في عدد من البلدان.

آخر أعمال أميتاب باتشان

يذكر أن آخر أعمال أميتاب باتشان فيلم Jhund الذي عرض في دور العرض السينمائية في مارس الماضي 2022، ويشارك في بطولته كل من: أبهيناي راج سينغ، جانيش ديشموك، فيكي كاديان، والعمل من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ ناجراج مانجول.

قصة فيلم Jhund

في إطار من الدراما، يتناول العمل السيرة الذاتية لفيجاي بارس، الرياضي المتقاعد والذي أسس منظمة غير حكومية لتأهيل أطفال الشوارع وإبعادهم عن المخدرات والجريمة من خلال تحويلهم إلى لاعبي كرة قدم.

أميتاب باتشان يشارك في فيلم Runway 34

كما شارك أيضا مؤخرًا في فيلم Runway 34 الذي عرض في شهر أبريل الماضي 2022، وتدور أحادثه في إطار الدراما والتشويق، حيث أن أحداث العمل مستوحاة من أحداث حقيقية حول الطيار فيكرانت خانا، والذي تأخذ رحلته مسارًا غامضًا بعد إقلاع الطائرة من مطار دولي.

فيلم Runway 34 من بطولة عدد من الفنانين وهم: أميتاب باتشان، راكول بريت سينغ، أبهيناي راج سينغ، بومان إيراني، شاريك خان، والفيلم من تأليف ﺗﺄﻟﻴﻒ سانديب كويلاني، وأميل كيان خان، وﺇﺧﺮاﺝ: أجاي ديفجن.