الكاميرون تطلب إنشاء معهد أزهري على أراضيها لخدمة مسلمي وسط إفريقيا

سلَّم محمدو لبرنغ، السفير الكاميروني لدى القاهرة، خلال لقائه مع الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، بمقرِّ مشيخة الأزهر، خطابًا إلى الأخير، برغبة جمهورية الكاميرون في إنشاء معهد أزهريٍّ إقليميٍّ لخدمة مسلمي وسط إفريقيا.

إنشاء معهد أزهري

وبحسب بيان، قال السفير محمدو لبرنغ، إنَّ الرئيس الكاميروني يبعث بتحياته لشيخ الأزهر الشريف وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وتقديره للعلاقة المتينة التي تربط الشعب الكاميروني بمؤسَّسة الأزهر، التي تقوم بتدريس صحيح الدين الإسلامي، وتقديم الرؤية الإسلاميَّة الوسطية، مشيرًا إلى ترحيبه بإنشاء المعهد الأزهري وموافقته على تخصيص فدانين قابليْنِ للزيادة في موقعٍ مركزيٍّ ومؤهَّل لاستقبال الطلاب من كل أنحاء وسط القارة الإفريقية، وإنشاء مقرٍّ لاستقبال المدرسين الأزهريين وطلَّاب المعهد، على أن يكون المعهد خطوةً تنفيذيَّةً لإنشاء أول جامعة إسلامية في الكاميرون لخدمة كل المسلمين بغرب القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هذا المعهد يعمل على إيجاد حلول عملية لمشكلة اعتماد الشهادات الأزهرية ومعادلتها لدى الكاميرون، وضمان مستقبل طلاب دولته من خريجي جامعة الأزهر، وتأهيل الطلاب الحاصلين على منح دراسيَّة لاستكمال دراستهم في كليات الأزهر.

علاقة الأزهر بالكاميرون

وبعث شيخ الأزهر بتحياته وتقديره للرئيس الكاميروني، وترحيبه بإنشاء المعهد الأزهري في الكاميرون، واستعداد الأزهر لتوفير كل الدعم لخدمة مسلمي الكاميرون، مؤكدًا أن الأزهر مستعدٌّ لتوفير كافة المتطلبات لتنفيذ المقترح على أرض الواقع؛ لأنه امتداد لعلاقة الأزهر بالكاميرون، كما يُمثِّل بعدًا دينيًّا وهو تلبية احتياجات المسلمين في الكاميرون ووسط القارة الإفريقية، وأننا نحاول باستمرار تلبية احتياجات الشعوب الإفريقية من طبيب ومهندس ومعلم جنبًا إلى جنب مع الداعية الوسطي والعالم الأزهري.