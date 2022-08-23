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مركز الأزهر: ظهور الفتاوى من غير المؤهلين سبب انتشار «المستريحين»

كتب:

هاجر عمر
04:49 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية

عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية

قال محمود السيد صابر عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن استثمار الأموال من المسائل المهمة التي تشغل معظم الناس، موضحا أن ظهور العديد من الفتاوى من غير أهل الفتوى أدى إلى وجود فوضى، ما دفع الأزهر لتلقي الاستفسارات من المواطنين من خلال المركز على رقم 19906 بسعر الدقيقة العادية.

وأضاف في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن ظهور الفتاوى من غير المؤهلين سبب انتشار ظاهرة توظيف الأموال و«المستريحين». 

تصحيح المفاهيم الخاطئة

أوضح أن الرغبة في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تمثل عائقا لاستثمار الناس لأموالهم، هي السبب الرئيسي وراء إنشاء مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الاستثمار والتنمية بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية.

وأكد أن فقه الاقتصاد علم يجمع بين العلوم الشرعية والاقتصادية، ويُدرس بالكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، والتي يتم بها الرجوع للاقتصاديين للوصول إلى فتاوى سليمة.

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