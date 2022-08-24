«الزراعة»: وصلنا للمركز الثالث عالميا في إنتاج أسماك البلطي

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة مهتمة بشكل كبير بتطوير وتنمية البحيرات الموجودة في مصر، ضمن خطة كبرى تنفذها الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في الفترة الأخيرة ضخمة.

القرش: تطهير البحيرات يوفر فرص عمل للصيادين

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لتحقيق خطة عمل الوزارة عملت على العديد من المحاور، أولها التوسع في المساحة الخاصة بالبحيرات وتطهيرها، للمحافظة على الاستدامة في إنتاج الأسماك، وتأهيل تلك البحيرات حتى تستوعب العمالة المحيطة بمثل تلك المناطق التي تخدم البحيرة، وتوفر فرص عمل للصيادين.

القرش: نعمل على ملف الاستزراع السمكي

وأوضح أن الوزارة عملت على ملف الاستزراع السمكي، بهدف تحقيق فرص أكبر من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وزيادة حجم الإنتاج فيها، ونجحت مصر في أن تحصل على المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج أسماك البلطي من المزارع.

وأكد أن هناك الكثير من الانتصارات المتتالية التي حققتها الوزارة في مجال الاستزراع السمكي، كان منها تطهير بحيرة المنزلة، والممتدة على مساحة 250 ألف فدان، ويتم العمل حاليًا على تطويرها حتى تدخل في الإنتاج.

وأوضح: «بحيرة المنزلة فيها تحديات كبيرة، والإنتاج السمكي من البحيرة مكنش على الوجه الأمثل، وكان فيه تعديات كبيرة على البحيرة ومصادر متعددة للتلوث، ومياه الصرف التي تُلقى في البحيرة، حتى قامت الجهات المعنية بإنشاء أكبر محطة معالجة وتطهيرها».