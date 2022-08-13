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«القصير» لقيادات وزارة الزراعة بعد تجديد الثقة: سنواصل مسيرة الإنجازات

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محمد ابو عمرة
04:44 م | السبت 13 أغسطس 2022
وزير الزراعة

وزير الزراعة

أعرب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى بكل السبل لرفع شأن هذا الوطن.

وأكد وزير الزراعة، أن تجديد ثقة القيادة السياسية به، يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، مطالبا قيادات الوزارة ببذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، مؤكدا أن الجميع شركاء في النجاح.

وأضاف أن الثماني سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في المجال الزراعي بدعم كبير من الرئيس السيسي.

وكان مجلس النواب، قد جدد اليوم، الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأقر تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية.

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