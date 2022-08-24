مصرع طفلة غرقاً في حمام سباحة بالسادات والنيابة تبدأ التحقيق

لقيت طفلة مصرعها غرقاً في حمام سباحة خاص بمدينة السادات في محافظة المنوفية، قبل قليل، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى السادات، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على جثمان الطفلة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

غرق طفلة في حمام سباحة خاص بالسادات

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين غرق طفلة تُدعى «ر. ع.»، تبلغ من العمر 5 سنوات، غرقاً داخل حمام سباحة خاص، وبسؤال أسرتها أكدوا أنها سقطت في حمام السباحة دون علمهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع طفلة تدعى «ر. ع.»، 5 سنوات، غرقاً في حمام سباحة خاص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع وإصابة شخصين في تصادم بمركز تلا

على صعيد آخر، شهد مركز تلا، بمحافظة المنوفية، مصرع شاب وإصابة آخر، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة تلا، تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت وحدة مباحث تلا من إلقاء القبض على السائق المتهم بالتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة، وأمرت بحبس المتسبب في الحادث على ذمة التحقيقات.