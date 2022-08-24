محمد عيد الصغير ينضم لمسرحية «فندق الأحلام»

انضم الفنان محمد عيد الصغير، لأسرة مسرحية «فندق الأحلام» مسرح كوم، للمخرج أحمد كامل، ومن المُقرر بدء البروفات مطلع الأسبوع المُقبل.

وأوضح محمد عيد الصغير، في بيانٍ، أنه يُجسد في مسرحية «فندق الأحلام»، شخصية جني، في إطار من الكوميديا، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال الدور إعجاب الجمهور.

تصوير فندق الأحلام تمهيدًا لعرضها تليفزيونيًا

ومن جهته، قال المخرج أحمد كامل، أن فكرة مسرح كوم، هي نفس فكرة الست كوم، أي حلقات منفصله على خشبة المسرح، لافتًا إلى أنه من المُقرر تصويرها للعرض التليفزيونى.

وأوضح المخرج أحمد كامل، أنّ الأيام القليلة المُقبلة، ستشهد التعاقد مع عدد آخر من الفنانين للمُشاركة في مسرحية «فندق الأحلام»، كما سينضم عددًا من الوجوه الصاعدة.

وأكد المخرج أحمد كامل، أن انطلاق عرض مسرحية فندق الأحلام، سيكون اعتبارًا من يوم ٨ سبتمبر المقبل، على خشبة مسرح الفن جلال الشرقاوى.

تعرف على أبطال مسرحية فندق الأحلام

«فندق الأحلام»، من بطولة خالد محمود، وطاهر أبو ليلة، ونادر أبو الليف، وإنجي خطاب، وعايدة غنيم، وكريم الحسينى، ومحمد عيد الصغير، وهي من تأليف يوسف ناصر، وفكرة وإخراج أحمد كامل.

طايع.. آخر أعمال محمد عيد الصغير قبل مسرحية فندق الأحلام

وكانت آخر الأعمال التى شارك فيها الفنان محمد عيد الصغير، مسلسل «طايع»، الذي شارك فى بطولته بجانب عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسهير المرشدي وسلوى محمد علي ومحمود حافظ ومي الغيطي ورشدي الشامي وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد دياب وخالد دياب وإخراج عمرو سلامة .