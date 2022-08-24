«اتحاد الصناعات»: لدينا فائض في الأرز يصل إلى مليون طن

قال الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن انخفاض أسعار السلعة خلال الآونة الأخيرة سببه بداية حصد محصول الأرز الشعير للموسم الجديد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فائض في الأزر يتراوح ما بين 750 ألفا وحتى مليون طن، ما يكفي البلاد طيلة 3 أشهر.

أسعار توريد الأرز

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن وزارة التموين حددت سعرين لتوريد الأرز من المزارعين، ما بين 6600 و6850 للطن الواحد.

أماكن توريد الأرز الشعير

وأكد أن وزارة التموين حددت أماكن توريد أرز الشعير بواقع 150 نقطة، وكل فدان يورد طنا بـ6500 جنيه، وعليه حافز 100 جنيه، وبالنسبة للأرز العريض يصل سعره إلى 6750 جنيها، بالإضافة إلى 100 جنيه كحافز، وكل مزارع يورد طنا واحدا للفدان، و«ده مش مستهدف منه بطاقات التموين فقط، فعلى مدار العام بطاقات التموين تستهلك 600 ألف طن أرز شعير».

ومن جانبها، أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين، اعتبارا من الغد حتى 15 ديسمبر المقبل، في إطار حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي على توفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية وطرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية.