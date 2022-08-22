وزارة التموين: 1500 مخزن لتوفير السلع في المنافذ بأسعار مخفضة

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن المواطن، تم إضافة دعم تتراوح قمته بين «100 و200 و300 جنيه»، على بطاقات التموين، إلى جانب إضافة 5 سلع بينها الطحينة والمربى والدقيق والتونة.

«وزارة التموين» إمكانية صرف المواطنين للسلع على 4 دفعات شهريًا

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه تم زيادة عدد السلع المتاحة للمواطنين من خلال بطاقة التموين إلى 30 سلعة، حيث تم زيادة السكر والأرز والدقيق عبر حصول المواطن عليها بفرق النقاط، لافتًا إلى إمكانية صرف المواطن للدعم على 4 مرات، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة الجديدة في صرف المواطن مخصصاته على دفعات تمكنه من التعرف بصورة أفضل على احتياجاته طوال الشهر.

1100 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن وزارة التموين حريصة على رفع الأعباء من على كاهل المواطنين من خلال توفير أكثر من 1100 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، كاشفًا أن هذه السلع تقل عن مثيلاتها بالمحلات التجارية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25%.

1500 مخزن بمختلف المحافظات

وأكد خليل، توافر جميع السلع بالمجمعات الاستهلاكية، حيث يوجد الآن بمصر أكثر من 1500 مخزن بمختلف محافظات مصر، لافتًا إلى أن عملية الإمداد من المخازن إلى المنافذ تتم بصورة مميكنة وهو ما انعكس على توافر السلع طوال الوقت بأسعار مخفضة.